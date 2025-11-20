Индийские заводы не хотят принимать российскую нефть

Рост числа бронирований нефтяных танкеров свидетельствует о предстоящем увеличении импортных поставок в Индию в условиях санкций против российских производителей. Об этом сообщает profinance.ru со ссылкой на Reuters.

На этой неделе около дюжины судов были зафрахтованы для перевозки нефти из стран Ближнего Востока через Аравийское море. Это значительно больше, чем в прошлом месяце, когда было зафрахтовано четыре судна. Индийские импортеры продолжают искать дополнительные танкеры для тех же маршрутов.

Аналитики следят за объемами закупок Индией нефти из стран, не входящих в Россию, чтобы предсказать ее действия перед вступлением в силу 21 ноября санкций против «Роснефти» и «Лукойла». Хотя сроки могут быть скорректированы, это отражает общую тенденцию закупок нефтеперерабатывающими заводами.

Цены на танкеры увеличиваются, а прибыль на маршруте от Ближнего Востока до Азии достигла пятилетнего пика. Пять из семи индийских нефтеперерабатывающих заводов сообщили, что не будут покупать российскую нефть после завершения текущего периода сокращения производства. Оставшиеся компании рассматривают возможность приобретения нефти у стран, не подвергшихся санкциям.

Закупки нефти Индией через тендеры выросли, однако пока не компенсируют возможную потерю миллиона баррелей в сутки в результате сокращения поставок из России. Индийские нефтеперерабатывающие заводы втайне ищут дополнительные поставки на Ближнем Востоке. Другие НПЗ Индии начали приобретать кувейтскую нефть на спотовом рынке после временного отключения на НПЗ Эз-Зур.