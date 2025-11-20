Мировой торговле спрогнозировали кардинальные изменения

Мировая торговля столкнется с кардинальными изменениями на фоне повышенных импортных пошлин США и отмены льготного режима для товаров малой стоимости. Такой прогноз дал глава американской логистической компании FedEx Радж Субраманиам. Его слова приводит Blomberg.

Трансформация затронет глобальную систему грузовых перевозок — она станет носить более региональный характер, отметил руководитель гиганта индустрии. В результате в мировой торговле будет формироваться «новое равновесие», полагает Субраманиам.

«Глобальные цепочки поставок становятся более региональными по своей природе», — констатировал управленец.

Кардинальные изменения будут долгосрочными, в результате чего сформируется новая региональная модель логистики. Глобальная промышленная экономика не сразу адаптируется к резкой трансформации системы грузовых перевозок.

«Но как только это произойдет, вернуться к прежней модели будет уже сложно», — резюмировал Субраманиам.

О том, что влияние повышенных импортных пошлин Трампа на глобальную экономику будет отложенным, ранее заявляла в том числе глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала. По ее мнению, активное воздействие на мировую торговлю начнется в следующем году, тогда же начнет постепенно формироваться акцент стран на региональную или двустороннюю кооперацию. Особую угрозу для глобального ВВП, отмечали в Международном валютном фонде (МВФ), будет представлять полноценная торговая война между США и Китаем. В этом случае глобальная экономика рискует сократиться на 7 процентов.