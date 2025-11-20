Трамп обрушил поставки одного из ключевых экспортных товаров Швейцарии

Экспорт швейцарских часов падает третий месяц подряд из-за тарифов президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило Bloomberg.

По данным Федерации швейцарской часовой промышленности, в прошлом месяце экспорт часов упал на 4,4 процента, если сравнивать с октябрем прошлого года, и достиг 2,2 миллиарда швейцарских франков (2,7 миллиарда долларов). При этом экспорт в США, которые являются крупнейшим рынком сбыта, рухнул на 47 процентов. В то же время поставки в Китай увеличились на 13 процентов.

На прошлой неделе швейцарские экспортеры получили хорошие новости, когда США заявили о снижении тарифа с 39 до 15 процентов. Впрочем конкретная дата вступления нового соглашения в силу пока под вопросом.

По данным Центрального банка Швейцарии, наиболее пострадавшими от американских пошлин оказались производители часов, машин и точных приборов, хотя тарифная политика Трампа распространилась и на другие сегменты.

Ранее сообщалось, что власти США и Швейцарии приблизились к подписанию соглашения о снижении 39-процентных пошлин. Как отметил глава Белого дома, Вашингтон нанес очень сильный удар по Швейцарии, но он хочет, чтобы она продолжала успешно работать и была очень хорошим союзником.