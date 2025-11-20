Бюджетный дефицит Финляндии увеличился до 4,5% ВВП, а государственный долг достиг почти 90% ВВП, что свидетельствует о серьезном экономическом кризисе. Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует ежегодно сокращать дефицит на 0,5% ВВП, сообщает РИА Новости.

Кредитный рейтинг страны, по оценке агентства Fitch, был понижен с AA+ до AA. Прогнозы указывают на то, что к 2030-м годам государственный долг Финляндии составит около 95% ВВП.

В стране повышают расходы на оборону. В 2026 году планируется потратить на это 2,5% от ВВП, что эквивалентно 6,3 млрд евро. К 2029 году этот показатель вырастет до 3%, а к 2035 году — до 5% от ВВП, чтобы соответствовать требованиям НАТО. Эти меры усиливают экономический кризис, поскольку доходы государства падают, а расходы на оборону растут.

Разрыв отношений с Россией привел к значительному сокращению туристического потока — от 20% до 70%. Это, в свою очередь, вызвало массовые банкротства предприятий и рост безработицы до 10%. Сокращение налоговых поступлений привело к увеличению расходов на социальные пособия и дотации.

Специалисты советуют развивать конкурентоспособные сферы, обновлять производство и систему образования, однако правительство продолжает выделять значительные средства на оборону. Это лишь усугубляет экономический кризис, который может привести к политическим последствиям.