Курс биткоина резко опустился

Курс биткоина опустился ниже 85 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные Investing.com.

По данным на 11:17 по московскому времени, эта криптовалюта стоила 84,707 доллара. Как отмечает Bankiros, с начала торгов криптовалюта потеряла более шести тысяч, а за месяц — почти 25 тысяч долларов.

Ранее, 18 ноября, стоимость биткоина впервые с конца апреля опустилась ниже 90 тысяч долларов. Цена самой популярной криптовалюты обрушилась на 5,96 процента. Причины падения курса эксперты усматривают в неопределенном состоянии американской экономики.

В начале октября, после того как президент США Дональд Трамп заявил о введении новых пошлин против Китая, рынок криптовалют пережил мощный обвал. Биткоин тогда сразу подешевел более чем на 12 процентов.