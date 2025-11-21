Расчетный курс доллара, являющийся ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 79 рублей впервые с 29 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 10:21 по московскому времени курс доллара упал на 1,25 рубля, до 78,49 рубля.

Ранее инвестиционный стратег Александр Бахтин заявил, что зимой стоимость американского доллара будет варьироваться в пределах 80–88 рублей. Он предположил, что курс рубля может увеличиться на 10% от текущих уровней, однако такой сценарий возможен, если Банк России по каким-либо причинам вернется к повышению ключевой ставки.

Другая причина укрепления валюты, по мнению эксперта, – резкое изменение торгового баланса в случае неожиданного роста экспортной выручки или сокращения потока импорта в Россию.