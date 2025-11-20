Аналитик Зельцер рассказал о динамике курсов валют в ноябре и в конце года

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер выразил мнение, что наблюдающаяся в последнее время низкая волатильность курсов иностранных валют предвосхищает всплеск активности.

Фундаментальные факторы вскоре могут изменить биржевой баланс и спровоцировать динамику курсов. В их числе — сокращение профицита внешней торговли и продолжение цикла снижения ставки ЦБ, прокомментировал он для Life.ru.

«На будущей неделе ожидается рост курсов инвалют, а налоговый период будет лишь притормаживать ослабление рубля», — считает Зельцер.

По его прогнозу, цена за доллар составит 82 рубля, а к концу года — 85. Евро двинется к 95, а к концу года достигнет 100 рублей, а юань останется в диапазоне 11,5—12 рублей.

