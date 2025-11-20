В России задумали запустить биржевые торги шерстью

В России задумались о запуске биржевых торгов шерстью, следует из комментария первого замминистра сельского хозяйства Елены Фастовой, рассказавшей, что такая возможность предусмотрена принятой в мае «дорожной картой» развития отрасли. Ее цитирует «Интерфакс».

«Мы должны наладить кооперативы, которые будут собирать качественное сырье для поставки в переработку, сделать шерсть биржевым товаром, над этим тоже работаем», — сказала, в частности, она.

По словам Фастовой, Россия производит 43 тысячи тонн шерсти в год, в том числе отправляя ее на экспорт. При этом только треть объема идет на выпуск шерстяных тканей, и в целом большинство производителей остается нерентабельным. «Нам нужен сбыт, нам нужен устойчивый спрос, кооперация с легкой промышленностью», — поделилась в связи с этим заместитель министра.

В России на товарных биржах допустив к ним цветы.

Накануне, 19 ноября, глава Минсельхоза Оксана Лут РФ запустят с 20 декабря.