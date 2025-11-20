Каллас признала, что Россия "очень креативно" противостоит нефтяным санкциям ЕС

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что Россия "очень креативно" противостоит нефтяным санкциям Евросоюза, поэтому сообщество намерено ускорить введение санкций против танкеров, перевозящих российскую нефть.

"Россия очень креативно обходит санкции. Мы должны действовать также креативно", - сказала она на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД сообщества.

"Мы обсуждаем со странами ЕС и Еврокомиссией возможность того, чтобы вводить санкции против теневого флота быстрее. Большинство министров согласны с подходом, что ЕС должен вводить санкции быстрее, не дожидаясь следующего пакета санкций, мы будем продолжать работать над этим", - сказала она.

Каллас подчеркнула, что новые способы оказания давления на российский экспорт нефти стали главной темой встречи. В первую очередь речь шла о способах воздействия на танкеры, перевозящие российскую нефть по рыночным ценам, не обращая внимания на попытки Запада установить "потолки цен". Запад не имеет возможности контролировать эти танкеры напрямую через свои транспортные, страховые или финансовые структуры, и поэтому называет их "теневым флотом".

Страны ЕС обсудили возможности задержания и проведения инспекций танкеров с российской нефтью в открытом море, но пока не приняли практических решений - "мы обсудили это с министрами, дискуссия продолжится", сказала она. Каллас добавила, что министры также обсуждали способы, с помощью которых можно "задерживать движение этих судов, например с помощью экологических претензий или претензий по страховке". ЕС пытается обсуждать также с не входящими в сообщество странами, включая те, которые предоставляют регистрацию танкерам, "возможные пути сотрудничества", подчеркнула Каллас.

Глава евродипломатии подчеркнула, что на этой встрече главы МИД ЕС не обсуждали план экспроприации замороженных активов России, хотя, по ее словам, ряд министров говорили о желательности для их стран скорейшего принятия этого решения, чтобы обеспечить финансирование Киева.