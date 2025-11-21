США ввели новые санкции против компаний, связанных с иранской нефтью

Министерство финансов США объявило о введении санкций против ряда компаний и шести судов, которые, по мнению американской стороны, участвуют в продаже иранской нефти.

«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) вводит ограничения в отношении сети подставных компаний и посредников по перевозке, которые финансируют Вооруженные силы Ирана за счет продажи сырой нефти», — говорится в заявлении ведомства.

По данным Минфина, санкции распространяются также на шесть судов из так называемого теневого флота, которые использовались для перевозки иранской нефти.