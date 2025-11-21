Индийская компания Reliance Industries﻿ — крупнейший покупатель российской нефти в Индии — объявила о полном прекращении импорта сырья из России на свой нефтеперерабатывающий завод в Джамнагаре с 20 ноября. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Как уточняет издание, с 1 декабря комплекс будет получать сырье только нероссийского происхождения. Данная мера — якобы шаг в сторону соблюдения новых санкций США и Евросоюза (ЕС) против России.

4 ноября экспортеры призвали премьер-министра Индии Нарендру Моди предоставить немедленную помощь в связи с последствиями решения США ввести тарифы в 50% на индийские товары.

20 октября американский президент Дональд Трамп сообщил, что Индия продолжит платить «огромные» пошлины, если не откажется от закупок российской нефти. По словам главы Белого дома, он разговаривал с Нарендрой Моди, и тот заявил ему, «что не собирается связываться с российской нефтью».