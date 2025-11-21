Одна страна пообещала не прекращать покупать российский газ

Токио не планирует прекращать импорт российского газа. Об этом со ссылкой на источники в посольстве страны в Москве сообщает газета «Известия».

Поставки российских энергоресурсов важны для обеспечения энергетической безопасности, поэтому отказываться от них не готовы

«Обеспечение природного газа из-за рубежа, в том числе в рамках проекта "Сахалин-2", важно с точки зрения энергетической‌ безопасности Японии, поэтому мы будем принимать все меры для того, чтобы со стабильным обеспечением объемов поставок в Японию не возникало проблем», — пообещали в ведомстве.

Политика Токио в отношении России определяется страной самостоятельно и отвечает национальным интересам Японии, подчеркнули представители японской стороны.

Премьер-министр страны Санаэ Такаити ранее заявила президенту США Дональду Трампу, что Токио не сможет ввести эмбарго на закупки этого углеводорода у России. Такой шаг, как отметила глава японского правительства, повредил бы стабильности энергоснабжения ее страны, так как почти девять процентов импортируемого Японией СПГ поступает из России. Доставка российского топлива занимает всего несколько дней. В то же время газ с Аляски везут около недели, а с побережья Мексиканского залива США — около месяца.