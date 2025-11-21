Удар по энергетической помощи: эсминец США преградил путь российскому танкеру

Российский нефтяной танкер, который находится под санкциями, изменил свой курс, отклонившись от маршрута в сторону от Венесуэлы после того, как американский военный корабль прошел мимо его пути у побережья этого государства, пишет Bloomberg.

Согласно данным сервиса отслеживания танкеров, это событие вызывает вопросы о возможном вмешательстве США с целью ограничения энергетической поддержки Москвы Каракасу.

Подчеркивается, что судно Seahorse, принадлежащее России, направлялось в Венесуэлу с целью доставки топлива, когда на его пути оказался американский эсминец USS Stockdale. Российское судно изменило свой курс и направилось в сторону Кубы, в то время как военный корабль продолжил движение вдоль территориальных вод Венесуэлы, направляясь в сторону Пуэрто-Рико, говорится в материале. С тех пор попытки Seahorse приблизиться к Венесуэле оказались безуспешными: оба раза судно разворачивалось и оставалось в Карибском море.

Цель военного корабля в отношении российского судна остается неясной, пишут авторы. Представитель Южного командования ВС США предпочел не комментировать передвижение корабля. Эсминец USS Stockdale появился в Карибском море в конце сентября в составе группы из более чем десяти военных кораблей, направленных для поддержки антинаркотических операций, инициированных президентом Дональдом Трампом в регионе.

Танкер Seahorse, находящийся под санкциями Великобритании и Европейского союза, является одним из четырех российских судов, доставляющих нафту в подсанкционную Венесуэлу. В конце октября он выгрузил топливо на Кубе и направлялся обратно, когда его путь пересекся с американским кораблем. С тех пор его перемещения стали необычными, так как российские топливные суда редко разворачиваются и дрейфуют в оживленном торговом маршруте между Кубой и Венесуэлой.