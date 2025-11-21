Россия готова к ответным мерам против судов Норвегии

Российская сторона готова принять ответные меры в вопросе допуска судов Норвегии в российскую экономическую зону в случае отсутствия договоренностей о снятии ограничений с российских компаний. Об этом журналистам во время пресс-подхода сообщил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, который проводит заседание Волго-Каспийского научно-промыслового совета в Астрахани.

Ранее Норвегия ввела санкции против российских рыбопромысловых компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд", запретив им ловить рыбу в экономической зоне страны.