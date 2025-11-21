«Болезненный период»: российская нефть рискует застрять в море

Десятки танкеров ищут новые маршруты из-за изменений в нефтяной логистике после того, как США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла». Об этом сообщает Bloomberg.

Месяц назад эти компании были внесены в черный список, что вызвало снижение спроса на российскую нефть и увеличение скидок. Индийские нефтеперерабатывающие заводы активно арендуют танкеры из-за недостатка поставок, что привело к росту фрахтовых ставок.

По данным Kpler, около 48 млн баррелей нефти, принадлежащей «Роснефти» и «Лукойлу» (сорта Urals и ESPO), находятся в пути или загружены для отправки в Китай, Индию и мелкие порты. Россия сохраняет объем экспорта на уровне 3,4 млн баррелей в сутки, однако новые ограничения могут оказать влияние на рынок. По словам Адама Лэннинга, старшего аналитика судоходного брокера SSY, «это болезненный период — но всего на три-четыре месяца».

Сообщается, что Китай и Индия, ключевые покупатели российской нефти, обеспокоены возможными вторичными санкциями. Аналитики полагают, что рынок сможет адаптироваться к новым реалиям за 3-4 месяца. Вместе с тем, некоторые партии нефти могут остаться невостребованными из-за опасений санкционного давления.

Санкции США против РФ: мировой рынок нефти под угрозой

Два танкера, перевозившие нефть марки Urals и изменившие свой маршрут, вновь следуют в Индию. Однако, вероятно, они не успеют завершить разгрузку до конца ноября. Судно The Spirit 2 и танкер The Furia, также перевозящие нефть Urals, скорректировали свой курс и направляются в Индию. На Дальнем Востоке танкер Cindy, загруженный нефтью ESPO, направляется в воды у Сингапура для перегрузки, в то время как судно The Fortis с нефтью Urals меняет пункт назначения и направляется в южнокорейский порт Йосу.