В России упало производство стали

Производство стали в России в октябре 2025 года сократилось на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 5,3 млн тонн, говорится в отчете Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association, WSA).

За январь - октябрь текущего года выпуск стали в РФ снизился на 4,9%, до 56,5 млн тонны.

Согласно отчету, Китай в октябре произвел 72 млн тонн, что на 12,1% меньше, чем в октябре 2024 года. В Индии выпуск стали составил 13,6 млн тонн (+5,9%). Производство стали в Японии в октябре снизилось на 1%, до 6,9 млн тонны, в США - выросло на 9,4%, до 7 млн тонн.

Выпуск стали в октябре 2025 Россией и другими странами СНГ, а также Украиной составил 6,4 млн тонны, что на 5,1% меньше, чем годом ранее. За десять месяцев 2025 года эти государства выпустили 67,7 млн тонн стали (-5,1%).

Страны Азии и Океании в октябре произвели 102,4 млн тонн, снизив выпуск на 8,2%. Страны ЕС выпустили 10,8 млн тонн стали, что на 3,5% меньше, чем годом ранее.

Производство стали государствами Северной Америки в октябре увеличилось на 4,7% и достигло 9,1 млн тонн. Выпуск стали странами Южной Америки за отчетный период составил 3,7 млн тонны (-1,1%). Страны Ближнего Востока произвели 5,4 млн тонн стали, увеличив выпуск по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 9,2%.

В целом производство стали в мире в октябре 2025 года составило 143,3 млн тонн, что на 5,9% меньше, чем годом ранее, следует из отчета ассоциации.

Об ассоциации

Всемирная ассоциация производителей стали(World Steel Association, WSA) - одна из крупнейших промышленных ассоциаций в мире. Входящие в нее компании обеспечивают около 85% мирового производства стали.