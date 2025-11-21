В Госдуме заявили о возможности национализации западных активов

Ответом на возможное изъятие российских активов западными странами может стать национализация американских и европейских активов в России. Такого развития событий не исключил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его процитировало ТАСС.

По его словам, он не знаком с тем планом действий, который Госдума призвала подготовить правительство России и Центральный банк на случай конфискации российских денег властями Европейского союза. Однако парламентарий полагает, что активы американских и других западных стран, которые работают в России, могут быть национализированы.

Есть версия, что конфискация российских активов может обернуться для США потерей 6,6 миллиарда долларов.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио уже предупредил, что конфискация российских активов грозит непредвиденными последствиями.