Европа взяла курс на австралийские редкоземельные ресурсы

Евросоюз объявил о намерении инвестировать в австралийские горнодобывающие компании, чтобы повысить свою сырьевую безопасность и обеспечить стабильные поставки минералов, имеющих ключевое значение. Об этом сообщил комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович во время пресс-конференции в Мельбурне, передает Bloomberg.

Подчеркивается, что Брюссель рассматривает различные варианты участия, включая приобретение акций через европейские финансовые организации, заключение офтейк-договоров с правительствами стран ЕС и совместные вложения в новые проекты.

Как пишут авторы, минералы, имеющие ключевое значение, необходимы для развития инфраструктуры возобновляемой энергетики, военных технологий и производства полупроводников. Китай контролирует значительную долю их поставок, что превращает эти ресурсы в инструмент геополитики. В ответ на это США приобрели доли в австралийских компаниях, занимающихся добычей минералов, с целью снижения зависимости от Китая.

На текущей неделе Шефчович встретился с министрами торговли и ресурсов Австралии, чтобы обсудить поддержку всей цепочки производства — от добычи до переработки. Европейский Союз также планирует создать центральный орган для закупки стратегических запасов минералов, чтобы предотвратить скупку США мировых объемов.

Сообщается, что Евросоюзом были возобновлены переговоры о соглашении о свободной торговле с Австралией. Они могут завершиться в начале весны следующего года. В октябре США и Австралия достигли договоренности о совместных инвестициях в размере 2 млрд долларов в проекты, связанные с добычей и переработкой критически важных минералов. В рамках этих договоренностей планируется строительство завода по производству галлия в Австралии.