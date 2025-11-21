В Японии приняли пакет мер поддержки экономики на $135 млрд
Правительство Японии приняло пакет мер поддержки экономики объемом 135 млрд долларов. Об этом сообщает «Интерфакс».
Эти стимулы стали самыми масштабными со времен пандемии COVID-19. Они помогут ослабить инфляцию в стране, считают в японском кабмине. В утвержденный пакет вошли меры немедленной поддержки граждан, в том числе субсидии на оплату электричества и разовые денежные выплаты на ребенка.
Предусмотрены и более долгосрочные льготы, например повышение порога для взимания подоходного налога и отмена временного акциза на бензин.