В Японии приняли пакет мер поддержки экономики на $135 млрд

Правительство Японии приняло пакет мер поддержки экономики объемом 135 млрд долларов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Эти стимулы стали самыми масштабными со времен пандемии COVID-19. Они помогут ослабить инфляцию в стране, считают в японском кабмине. В утвержденный пакет вошли меры немедленной поддержки граждан, в том числе субсидии на оплату электричества и разовые денежные выплаты на ребенка.

Предусмотрены и более долгосрочные льготы, например повышение порога для взимания подоходного налога и отмена временного акциза на бензин.