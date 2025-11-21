Курс индийской валюты упал до исторического минимума

Курс индийской валюты упал в пятницу, 21 ноября, до рекордно низких 89,49 рупии за доллар. Об этом со ссылкой на данные торгов пишет Reuters.

© Lenta.ru

Агентство объясняет такую динамику ослаблением стремления инвесторов к риску, что связано в том числе с «тупиком в торговых переговорах между Вашингтоном и Нью-Дели». Отмечается, что за день рупия подешевела на 0,9 процента, что стало самым большим однодневным падением валюты с мая.

Рупия занимает место среди самых слабых азиатских валют в этом году, а иностранные инвесторы на фоне торговой неопределенности вывели из индийских акций уже 16,5 миллиарда долларов, говорится также в публикации.

Исторического минимума, составившего на тот момент 88,1 рупии за доллар, валюта также достигала в августе, когда президент США Дональд Трамп начал угрожать Индии 100-процентными пошлинами.