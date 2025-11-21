Европа, похоже, не намерена поддерживать инициативу президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса. В Европейской комиссии заявили, что собираются продолжить работу над поиском путей экспроприации российских суверенных активов для финансирования киевского режима.

Об этом в ходе брифинга в Брюсселе заявила представитель ЕК Паула Пиньо.

"Продолжающаяся интенсивная работа над иммобилизованными российскими активами действительно будет продолжена", - сказала она, отвечая на вопрос о том, как в Еврокомиссии отреагировали на американские предложения касательно замороженных российских активов, которые якобы содержатся в плане Трампа по урегулированию украинского конфликта.

Несмотря на все неудачи, которые Евросоюз потерпел в вопросе изъятия российских активов, в Брюсселе продолжают выдумывать различные способы того, как бы украсть деньги российского Центробанка, чтобы передать их Киеву. Обсуждается сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба".

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексеем Гончаренко опубликовал рамочный план, якобы подготовленный Вашингтоном. Согласно этому плану, 100 миллиардов долларов замороженных российских активов будут инвестированы в возглавляемые США усилия по восстановлению и инвестированию в Украину. Остальная часть замороженных российских средств будет инвестирована в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент, который будет реализовывать совместные проекты по определенным направлениям. Этот фонд будет направлен на укрепление отношений и увеличение общих интересов, чтобы создать сильную мотивацию не возвращаться к конфликту.

В Европе эти предложения вызывают стойкое отторжение. Содержание плана еще не подтверждено официально, но в Брюсселе и европейских столицах уже заявляют о его неприемлемости и нереалистичности. При этом европейские лидеры срочно меняют свои графики, чтобы провести экстренные консультации и обсудить мирный план Вашингтона, который был направлен Киеву.

Ранее в МИД России уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, подчеркивая, что Брюссель давно занимается воровством российских активов. Москва неоднократно говорила, что кража российских денег не останется без ответа.