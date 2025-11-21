В последние два дня оживился мирный трек по Украине, а для работающих на валютным рынке специалистов это в моменте очень важный фактор. Им важно, как будет разрешаться ситуация на Украине. Так что теперь, когда есть этот мирный трек, все это ведет к укреплению курса рубля. Вместе с тем нужно отметить, что, согласно последним данным, доходы России от экспорта упали из-за новых санкций. В частности, это связано со снижением объемов экспорта российской нефти в Индию. Однако эффект на курс рубля это будет оказывать позже – с лагом в три месяца.

Андрей Верников Независимый финансовый эксперт