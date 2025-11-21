Аналитик объяснил резкое укрепление курса рубля к доллару и евро
Финансовый аналитик Андрей Верников в разговоре с Рамблером объяснил резкое укрепления курса российской валюты к доллару и евро.
21 ноября рубль резко укрепился к доллару и евро. Курс евро упал ниже 91 рубля впервые с середины июля. Показатель достигал на внебиржевых торгах 90,73 рубля, теряя 1,67 процента. Доллар в пятницу также резко снижается, опустившись ниже 79 рублей.
Укрепление курса российской валюты продиктовано сообщениями о возможном урегулировании украинского конфликта, отметил аналитик.
В последние два дня оживился мирный трек по Украине, а для работающих на валютным рынке специалистов это в моменте очень важный фактор. Им важно, как будет разрешаться ситуация на Украине. Так что теперь, когда есть этот мирный трек, все это ведет к укреплению курса рубля. Вместе с тем нужно отметить, что, согласно последним данным, доходы России от экспорта упали из-за новых санкций. В частности, это связано со снижением объемов экспорта российской нефти в Индию. Однако эффект на курс рубля это будет оказывать позже – с лагом в три месяца.Андрей Верников Независимый финансовый эксперт
Декабрь традиционно считается месяцем ослабления рубля из-за сезонного роста спроса на валюту, отметил эксперт, говоря о перспективах дальнейшего укрепления курса российской валюты.
«Поэтому предугадать динамику курса рубля сейчас достаточно сложно. Во многом это зависит от того, застопорится ли мирный трек по Украине или нет… Полагаю, сейчас банки начнут пересматривать и снижать свои прогнозы, согласно которым к Новому году доллар мог подорожать до 95 рублей», - сказал Верников.
В условиях волатильности валютного рынка накопленный капитал целесообразно диверсифицировать, подчеркнул эксперт.
«К примеру, у меня два портфеля – валютный (с облигациями) и рублевый. И, чтобы не нервничать, людям тоже стоит иметь два портфеля, а не держать свои накопления только в рублях или только в долларах. Тогда волнения будет меньше, ведь, полагаю, высокая волатильность в обозримой перспективе гарантирована. Это связано с тем, что в настоящее время Россия и Украина выставляют требования по максимуму, но в дальнейшем позиции сторон будут сближаться, и все это будет вбрасываться в новостную повестку и достаточно сильно влиять на рынок валюты», - заключил аналитик.
Ранее сообщалось, что Украина провела переговоры с США по американскому мирному плану.