ЦБ снизил прогноз по прибыли российских банков

ЦБ РФ уточнил прогноз по прибыли российских банков, снизив ожидания на 2026 год с 3,2-3,8 триллиона рублей до 3,1-3,6 триллиона. Об этом говорится в ежеквартальном аналитическом обзоре, опубликованном регулятором.

В материалах отмечается, что изменения оценки основаны на среднесрочном прогнозе по итогам заседания Совета директоров Центробанка по ключевой ставке, состоявшегося 24 октября.

В 2025 году, ожидает теперь ЦБ, банки заработают 3,2-3,5 триллиона рублей. Прежний прогнозный диапазон, который в том числе озвучивала глава Банка России Эльвира Набиуллина, составлял 3-3,5 триллиона рублей.

По итогам 2024 года российские банки в совокупности нарастили прибыль до 3,8 триллиона рублей без учета поступлений от «дочек». Такой результат стал рекордным второй год подряд после 3,3 триллиона в 2023-м.

В конце октября Набиуллина анонсировала прибыль банковского сектора в 2025 году на уровне «чуть ниже прошлого года, три триллиона плюс». Согласно данным Центробанка за январь-сентябрь показатель достиг 2,7 триллиона рублей.