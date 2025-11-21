Курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 78 рублей

Внебиржевой курс доллара на международном валютном рынке Forex снизился с 80 до 77,8 рубля. Об этом сообщил «Коммерсант».

По данным торгов, в 9:15 по московскому времени доллар стоил 79,7 рубля, к 10:30 опустился до 78,7 рубля, а к полудню просел до 76,5 рубля. К 13:00 курс стабилизировался на отметке 77,8 рубля.

Forex (Foreign Exchange) представляет собой крупный международный внебиржевой рынок, где трейдеры совершают сделки с валютными парами, зарабатывая на колебаниях обменных курсов.

19 ноября управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев спрогнозировал, что средний курс доллара составит 88–95 рублей в 2026 году. По его словам, сильный рубль не отменяет базовый инстинкт россиян в сохранении капитала: население продолжает покупать валюту, потому что не верит в фундаментальную устойчивость текущего курса и закладывает будущие потенциальные шоки, в том числе бюджетные, санкционные и геополитические.