Литва заблокировала транзит грузов российской компании в Калининградскую область

Государственное предприятие Lietuvos geležinkeliai («Железные дороги Литвы») сообщило об остановке транзита грузов российской нефтяной компании «Лукойл» в Калининградскую область. Об этом со ссылкой на пресс-службу предприятия сообщает ТАСС.

Гендиректор оператора Эгидиюс Лазаускас объяснил, что присоединение к санкциям США и Великобритании стало «последовательным шагом по контролю над рисками бизнеса, а также отражает нашу ценностную позицию».

До этого в Lietuvos geležinkeliai отмечали, что не имеют непосредственных контактов с «Лукойлом», а его продукцию через республику везут экспедиторы. На завершение договоров к 21 ноября отводился переходный период, о чем перевозчиков уведомили еще 31 октября.

Ранее крупнейший покупатель российской нефти в Индии, компания Reliance Industries объявила, что с 20 ноября прекращает поставок из России на свой нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Джамнагаре. Поводом для такого решения были названы санкции США.

«Лукойл» является одним из крупнейших экспортеров нефти в России. Компания также имеет обширный международный бизнес, однако из-за санкций приняла решение продать его полностью. На этом фоне был распущен наблюдательный совет отвечающего за иностранные активы подразделения Lukoil International.