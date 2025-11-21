Шольц подтвердил существование тайной сделки по газу

Бывший федеральный канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что в 2020 году он тайно обращался к США с предложением сделки по газу. Об этом сообщает Ostsee-Zeitung.

По словам Шольца, он отправил в США письмо с предложением снять санкции против «Северного потока-2». Взамен он предложил построить терминалы для приема СПГ из США. Он добавил, что еще задолго до этой ситуации выступал за постройку подобных терминалов.

«Письмо действительно существует», — заявил он.

Правительство Германии придумало, как выйти из контракта с российской «Ямал СПГ»

Помимо этого Шольц также подтвердил, что в феврале 2022 года он отказал в выдаче сертификации на эксплуатацию уже построенного на тот момент газопровода «Северный поток-2».