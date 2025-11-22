Экс-канцлер Германии Олаф Шольц предлагал США отменить санкции на строительство «Северного потока — 2», в обмен он хотел создать терминалы для импорта американского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом в пятницу, 21 ноября, рассказал сам политик.

По его словам, с такой инициативой он обращался к Вашингтону еще в 2020 году. Шольц подчеркнул, что в феврале 2022 года не выдавал разрешения на запуск построенного газопровода.

— Письмо действительно существует, — цитирует его издание Ostsee-Zeitung.

Политик занимал пост министра финансов Германии с 2018 по 2021 год. До начала 2025 года Шольц также являлся федеральным канцлером.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре считает, что возможная продажа взорванного газопровода инвестору Стивену Линчу из США — «полное безумие».

До этого сопредседатель АдГ Тино Хрупалла также пригрозил Польше скандалом из-за высказываний премьер-министра страны Дональда Туска о газопроводах «Северные потоки».

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский был готов предоставить убежище гражданину Украины Владимиру Ж., которого власти Германии подозревают в причастности к подрыву газопроводов.