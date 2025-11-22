Россиянам спрогнозировали курс рубля на зиму

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман заявил, что рубль сломал традицию и в последнем квартале года выглядит уверенно. Об этом он сообщил агентству «Прайм».

© Лента.ру

Шнейдерман объяснил, что падение доллара связано с геополитикой, продажами валюты, а также с жестким курсом Банка России по ставке. Он полагает, что до декабря российская валюта сохранит повышенную волатильность вокруг текущих уровней. Это значит, что в таком случае доллар будет держаться на уровне 77-82 рубля, евро — 88-94, юань — 10,7-11,3.

Рубль резко укрепился к доллару и евро

«К зиме ждем вилку сценариев: у рубля есть пространство для умеренного укрепления, но фундаментальные риски по-прежнему не позволяют исключать возврат доллара в зону 80+ рублей при неблагоприятном развитии событий», — спрогнозировал аналитик.

В пятницу, 21 ноября, курс доллара впервые с конца октября опустился на внебиржевых торгах ниже 79 рублей. Евро упал ниже 91 рубля впервые с середины июля.