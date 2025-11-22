Германия продолжит закупать российский газ

Германии придется еще несколько лет импортировать газ из России через компанию SEFE (Securing Energy for Europe GmbH). Об этом заявил руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ (регулятор) Клаус Мюллер, его цитирует медиагруппа Funke.

© Газета.Ru

По его словам, действующие долгосрочные контракты по импорту российского газа истекут самое позднее в начале 2028 года. По этой причине, Германия не может ограничить поставки газа из РФ «без европейского санкционного режима», и даже если бы SEFE расторгла бы контракты, то ей бы все равно пришлось платить, а российская сторона «дважды» получила бы деньги, повторно продав этот газ.

Мюллер полагает, что никто «не может быть счастлив из-за нынешней ситуации». Однако Евросоюз (ЕС) ввел новые санкции против РФ, которые «создали условия для остановки импорта», заявил глава немецкого регулятора.

В министерстве экономики и энергетики Германии ранее сообщили, что SEFE может разорвать контракт на импорт газа с проекта «Ямал СПГ», сославшись на форс-мажорные обстоятельства. Отмечается, что директива REPowerEU и 19-й пакет санкций ЕС позволяют компании прекратить закупки российского СПГ. Контракт содержит условие «бери или плати», однако в Берлине считают, что рестрикции дают основания для объявления форс-мажора и освобождения от обязательств.