В России спрос на японский онигири вырос на 30 процентов

Спрос на японские онигири в России заметно вырос: рынок этого блюда за год увеличился на 30 процентов и достиг 18 миллиардов рублей. Ежемесячно россияне тратят на рисовые треугольники с водорослями и начинками около 1,5 миллиарда рублей, а жители страны съедают примерно 15 миллионов штук онигири, сообщает Baza.

Популярность перекуса объясняется не только вкусом, но и удобством: многие выбирают онигири как быстрый и недорогой перекус на бегу. Интересно, что тренд зародился на Урале, а не в Москве или Приморье. Именно из Екатеринбурга в 2021 году начался бум популярности, и на некоторое время онигири стали местной легендой. Сейчас столица обеспечивает лишь 10–15 процентов продаж, хотя обычно доля Москвы в готовой еде составляет около 30 процентов.

Эксперты прогнозируют, что к 2030 году рынок онигири может вырасти до 26 миллиардов рублей. Однако производство уже сталкивается с трудностями: нехваткой квалифицированных поваров, проблемами с поставками импортного оборудования и логистикой.

Сейчас производители активно работают над расширением ассортимента и улучшением качества, чтобы удерживать спрос. По оценкам специалистов, популярность этого японского перекуса в России продолжит расти, а рынок будет расширяться как в крупных городах, так и в регионах, передает Telegram-канал.

Почти 90 человек отравились готовой едой в Улан-Удэ. Источником «заразы» стали шаурма и онигири. Про возможную опасность первого блюда известно давно, а вот как можно отравиться вторым? Ответ на этот вопрос «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной.