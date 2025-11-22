Цены на газ в Европе упали до минимума за полтора года из-за плана Трампа по Украине

Цены на газ в Европе упали до минимальных значений с мая 2024 года. Так рынок отреагировал на мирный план президента США Дональда Трампа по Украине и готовность украинского лидера Владимира Зеленского работать над документом, сообщил Bloomberg.

По его данным, стоимость тысячи кубометров почти опускалась до 360 долларов. На динамику котировок повлияли не только прогнозы теплой погоды, но и обсуждение нового плана прекращения боевых действий на Украине.

Европейские газовые трейдеры внимательно следят за развитием событий, поскольку подписание Киевом мирного соглашения с Москвой может привести к отмене санкций против России. Сейчас РФ покрывает лишь около 10% потребностей ЕС в газе, однако в случае смягчения санкций поставки российского топлива на мировой рынок могут резко вырасти, что окажет влияние на цены, отмечается в статье.

Накануне Трамп заявил, что Киев должен согласиться на его новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. До этого The Washington Post писала, что в противном случае Вашингтон может прекратить поддержку Украины. В Киеве при этом говорили о необходимости изменить некоторые пункты документа. По данным CNN, в Белом доме допускают такой вариант.