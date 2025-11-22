Орешкин объяснил «затыки» ВТО на примере антироссийских санкций

Всемирная торговая организация (ВТО) ослабела и стала не способна преодолевать торговые ограничения, заявил РИА Новости замглавы администрации президента России Максим Орешкин на G20.

Он отметил, что «справедливая и эффективная» торговля важна для мира. Но сейчас ВТО представляет собой «слабо действующий институт», который не позволяет преодолевать ограничения и «затыки». В качестве примера чиновник привел санкции, которые против РФ из соображений безопасности ввела Новая Зеландия.

«Какое это отношение имеет к безопасности, казалось бы, где Новая Зеландия, а где Россия? Страны злоупотребляют различными моментами, тем самым, конечно же, делают ВТО менее работоспособной», — выразил мнение Орешкин.

Замглавы администрации президента призвал изменить принципы работы ВТО, чтобы сделать ее эффективнее.

Саммит G20 проходит в Йоханнесбурге с 22 по 23 ноября. Все сессии и двусторонние встречи проходят в закрытом формате, без доступа СМИ. Российскую делегацию возглавляет Орешкин.

Всемирная торговая организация (ВТО) — объединение, созданное для либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. Ее штаб-квартира находится в Женеве. Главная цель ВТО — установление общих принципов международной торговли. Россия была принята в организацию в 2012 году после 18 лет переговоров.