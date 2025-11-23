Экспорт грузинского вина в Россию вырос до максимума за полтора года

В октябре поставки вина из Грузии в Россию увеличились сразу на 10%, достигнув 6,5 тыс. тонн, а стоимость импорта выросла до 19 млн долларов, следует из анализа данных грузинской таможни.

© Российская Газета

Россия в октябре ввезла 6,5 тыс. тонн грузинского вина, что стало максимальным показателем с апреля 2024 года, передает РИА «Новости». Согласно данным грузинской таможни, импорт вырос на 10% по сравнению с сентябрем. В последний раз такие объемы закупки фиксировались весной прошлого года, когда было завезено 13 тыс. тонн этого напитка.

Значительно увеличилась и стоимость поставок: если в сентябре российские компании закупили грузинское вино на сумму 16,9 млн долларов, то в октябре траты выросли до 19 млн долларов. Это свидетельствует о повышенном интересе к грузинскому алкоголю на российском рынке.

Однако в целом за первые десять месяцев 2024 года импорт вина из Грузии принес России минимум за два года – 139,2 млн долларов. Это на 14% ниже результата за аналогичный период 2023 года. Эксперты отмечают, что пока российский рынок в целом демонстрирует сокращение закупок, но октябрьский скачок может говорить о локальной тенденции повышения спроса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне сократили потребление алкоголя до минимума с 1998 года. В стране показал рост продаж только один сегмент алкогольной продукции. В результате отравления купленным на рынке в Сириусе алкоголем погибли десять человек.