Эксперт: Российский валютный рынок укрепляется с новой силой

Конец ноября 2025 года ознаменуется однозначным укреплением нашей национальной валюты, выравниванием внешних финансовых контуров и четкой уверенностью в будущем 2026 года. Об этом "РГ" рассказал руководитель Ассоциации форекс-дилеров (СРО АФД) Евгений Машаров.

По его словам, такая ситуация стала возможна благодаря продуманной и эффективной денежно-кредитной политике Банка России и Минфина, а также постоянному вниманию главы государства к вопросам укрепления рубля.

"Внебиржевой рынок также показал уверенный рост, появление новых инструментов позволило трейдерам диверсифицировать свою валютную корзину, разбавив ее инвестициями в золото, нефть и индексы", - заявил эксперт.

Благодаря системной работе Банка России трейдеры, ранее торговавшие в иностранных инвестиционных компаниях, возвращаются в родную гавань. Только за последний год вернулось порядка 10 процентов инвесторов.

При этом рынок Forex будет дополняться новыми инструментами и институтами. По оценкам исследования Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, большая часть опрошенных из 1000 респондентов ожидают появления инструмента CFD - контрактов на разницу цен на биткоин и эфир.

"Санкционное давление, с которым успешно справляется российский государственный сектор, требует появления новых форм взаимодействия с иностранными партнерами, поэтому предложение авторов исследования Финансового университета в части разрешения профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность форекс-дилеров, заключать контракты с юридическими лицами в целях хеджирования валютных рисков, заслуживает отдельного внимания", - отметил Евгений Машаров.

По его словам, несмотря на прогнозы пессимистов, валютный рынок нашей страны будет развиваться и в следующем году, в подтверждение тому есть несколько факторов:

дедолларизация национальной экономики;развитие виртуальных финансовых активов;появление новых экономических союзников у России.