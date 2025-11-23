Экспорт грузинского вина в Россию вырос до максимума за полтора года

В октябре объем поставок грузинского вина в Россию достиг максимального показателя с апреля 2024 года, составив 6,5 тыс. тонн. Такие данные следуют из статистики грузинской таможенной службы.

Осеннее увеличение закупок российскими компаниями винодельческой продукции из Грузии показало 10-процентный рост в месячной динамике. Предыдущий рекорд был зафиксирован в апреле прошлого года, когда объем импорта достиг 13 тыс. тонн, пишет РИА Новости.

Стоимостной объем ввоза также продемонстрировал заметный рост, поднявшись до 19 млн долларов против 16,9 млн долларов в сентябре.

За январь-октябрь 2024 года российский импорт грузинского вина в денежном выражении сократился на 14% в годовом сопоставлении, достигнув минимального с 2022 года уровня в 139,2 млн долларов.