Курс евро на российском межбанковском рынке впервые с 10 июля 2025 года опустился ниже 90 рублей, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14:00 по московскому времени евро снижался на 1,26 процента и достигал 89,89 рубля. В это же время на Forex европейская валюта падала на 1,38 процента, опускаясь до 89,809 рубля.

К 14:15 по московскому времени снижение евро на межбанке замедлилось, курс удерживался на уровне 90,63 рубля, что соответствовало падению на 0,44 процента. Евро продолжал терять в цене 1,28 процента, достигая 89,88 рубля, свидетельствуют данные Trading View.

Такая динамика евро отражает колебания спроса на валюту и общие тенденции на финансовых рынках в России.

В то же время курс доллара на российском межбанковском рынке снижался на 0,58 процента, составив 78,54 рубля, что также демонстрировало умеренное укрепление рубля к американской валюте, передает сайт ЦБ РФ.

31 октября советник председателя Центробанка России Кирилл Тремасов заявил, что курс рубля может достичь 50 рублей за доллар в случае потери США контроля над инфляцией. Он добавил, что российская экономика постепенно возвращается к сбалансированному росту после периода перегрева, который наблюдался в конце 2024 года.