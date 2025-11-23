На саммите G20 ряд недружественных стран, как рассказал глава российской делегации, замглавы администрации президента Максим Орешкин, выступили с предложением к России.

Он не стал «называть конкретные страны, чтобы их коллеги потом не обижались».

«Ряд стран, которые мы считаем недружественными, подходили с конкретными предложениями по сотрудничеству, - сказал представитель РФ на пресс-конференции. - По тому, как налаживать экономические взаимоотношения с нашей страной, реализовать совместные проекты».

Орешкин отметил, что на полях саммита G20 в ЮАР удалось обсудить возможное сотрудничество с несколькими недружественными странами, но не стал раскрывать подробности переговоров.

Он подчеркнул также, что экономика России не только не пострадала от западных санкций, но и продолжает развиваться. А вот некоторым странам G7 уже грозит финансовый коллапс.