В Сбербанке сделали прогноз по ключевой ставке

Банк России на заседании 19 декабря 2025 года может понизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16% годовых, или оставить на уровне 16,5% годовых. При этом к концу 2026 года «ключ» снизится до 12% годовых.

Такой прогноз представили в Сбербанке.

Экономика в стране заметно охлаждается, а рост кредитования компаний связан с оборотным кредитованием, заявил первый зампред правления «Сбера» Александр Ведяхин. Он считает, что инвестиции оживут, когда ключевая ставка достигнет 12–14% годовых, передает «Коммерсантъ».