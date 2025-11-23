Стало известно, почему индийский магнат покинул Британию

Индийский техномагнат Лакшми Миттал, основатель и исполнительный председатель совета директоров металлургической компании ArcelorMittal, покинул Великобританию из-за реформы налогообложения, которая затрагивает сверхбогатых жителей королевства, пишет газета Times со ссылкой на источники.

В апреле министр финансов Соединенного Королевства Рэйчел Ривз отменила специальный налоговый режим для нерезидентов, который позволял состоятельным иностранцам защищать доходы, полученные за рубежом, от налогообложения в Великобритании.

«Миттал стал в эти выходные очередным миллиардером, покинувшим Великобританию в ответ на реформу налогообложения в отношении сверхбогатых, проводимую лейбористами», — отметил источник.

Собеседник газеты заметил, что проблема магната состояла не в налоге на доход, а в налоге на наследство, который в королевстве составляет 40%.

Автор статьи уточнил, что миллиардер переехал в Швейцарию, а в дальнейшем планирует перебраться на ПМЖ в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что за последние два года Британию покинули не менее 10,8 тыс. обладателей многомиллионных состояний. В том числе, уехали из королевства 12 миллиардеров и 78 человек, чье состояние превышает $100 млн.