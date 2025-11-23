Глава минфина США выступил с критикой санкций Европы

Глава министерства финансов США Скотт Бессент считает, что санкции ЕС в отношении РФ стали «провальными». Количество антироссийских «пакетов» скоро перевалит за второй десяток, что подтверждает их бесполезность. Об этом чиновник сказал в эфире телеканала NBC.

Бессент рассказал, что беседовал с европейскими политиками, и они хвалились тем, что принимают «19-й по счету пакет санкций» в отношении России. На это он отвечал, что санкции просто не работают.

«По-моему, если вы что-то делаете 19 раз, то вы провалились», — сказал Бессент.

Он также напомнил, что ЕС продолжает закупать российскую нефть и финансирует РФ.

Европа допустила снятие санкций с России

Ранее СМИ сообщали, что новый мирный план США предполагает снятие санкций с России.