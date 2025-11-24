В российском регионе собрались отдать право на разработку ресурсов Китаю

Правительство Тувы обсудило с компаниями из Монголии и Китая возможность строительства ими участка железной дороги Курагино — Кызыл с возможностью продления ветки до монгольской границы. Об этом в кулуарах «Транспортной недели» рассказал спецпредставитель главы республики Владимир Донских, передает «Коммерсантъ».

© MARK R. CRISTINO/EPA/TACC

В случае с китайскими партнерами речь идет о создании не только транспортной, но и энергетической инфраструктуры в обмен на право на разработку полезных ископаемых на территории республики.

По словам Донских, сделки такого типа уже используются при строительстве объектов в Монголии. Например, китайская China Railways договорилась с монгольской «ЧингисХаан Групп» по поводу строительства железной дороги с подходом к российско-монгольскому пункту пропуска «Цаган-Толгой» в Туве — «Арц-Суурь» в Монголии.

Дорога Курагино — Кызыл была задумана почти 20 лет назад. В 2008 году договор на строительство был подписан с бывшим сенатором Сергеем Пугачевым. Предполагалось, что ветка позволит соединить с общей железнодорожной сетью Элегестское месторождение с запасами 855 миллионов тонн коксующегося (металлургического) угля.

Спустя десять лет новое концессионное соглашение подписали с Русланом Байсаровым, владеющим лицензией на разработку месторождения, но спустя три года действие договора приостановили. В 2022 году о дороге заговорили вновь, но уже как о части Центрально-Евразийского транспортного коридора (ЦЕТК).

Донских отметил, что теперь проект связан с редкоземельными металлами (РЗМ). Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году организовать полный цикл их переработки на юге Красноярского края, а самые близкие к нему месторождения РЗМ находятся в Туве.

Для исполнения поручения нужна транспортная инфраструктура, однако возможности федерального бюджета и ОАО «РЖД» ограничены, поэтому компания может подписать соглашение с китайцами. Его условия должны будут предусматривать передачу части технологий обогащения сложных полиметаллических руд, отсутствующих в России.

Юрист антимонопольной и регуляторной практики юридической фирмы Vegas Lex Камилла Найдина указала, что модель «инфраструктура в обмен на ресурсы» широко применяется Китаем. В частности, такая схема была использована в сделке Sicomines с Демократической Республикой Конго. Там китайские компании получили доступ к месторождениям кобальта и меди.

В свою очередь, управляющей организации АО «Гиредмет» Андрей Голиней заметил, что структуры из КНР вряд ли будут заинтересованы в развитии глубокой переработки РЗМ в России, скорее всего, их интерес лежит строго в получении доступа к сырьевой базе.

Директор консалтинговой практики MMI Василий Великий добавил, что в последние два года Пекин ввел строгий экспортный контроль технологий добычи, разделения и производства магнитов. Поэтому Китай может выступить в качестве инвестора и строительного подрядчика, но с сохранением химико-металлургической переработки и дальнейшего производства на своей территории, что позволяет получать большую часть выгоды.