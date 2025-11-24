Назван самый популярный российский продукт в Китае

Лидером среди российских продуктов питания по объемам поставок на китайский рынок стал мед. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Бориса Титова.

По его словам, популярностью в Китае также пользуются российская молочная продукция, рыба и морепродукты. Кроме того, в азиатской стране растет спрос на мясо и кондитерские изделия из России.

Как отметил Титов, в настоящее время российские экспортеры активно расширяют структуру поставок продукции в Китай. Это стало возможным благодаря активизации спроса покупателей из азиатской страны на сельскохозяйственную продукцию. При этом основой российского экспорта в КНР остаются сырьевые товары, добавил Титов.

Ранее жители Китая поделились своим мнением о русской кухне. Интернет-пользователь из КНР призвал обратить внимание на супы, которые, по его мнению, отлично согревают в холодное время года. Особенно питательными пользователь назвал щи. Не обошел вниманием мужчина и уху. А в летнее время он советует не отказываться от окрошки. Также автор публикации уверен, что стоит присмотреться к кашам пшеничной, манной, гречневой, ячневой и другим.

Россияне в свою очередь полюбили японское блюдо онигири. За 2025 год продажи этой закуски из водорослей с рисом и начинками увеличились на 30%. Россияне ежемесячно тратят около 1,5 млрд рублей на этот продукт