«Чувствительная тема»: в Госдуме опасаются роста цен

Цены могут существенно вырасти из-за ограничений маркетплейсов

Цены на различные категории товаров могут существенно вырасти из-за того, что вскоре могут отменить скидки при покупке на маркетплейсах. Это даст цепную реакцию роста стоимости.

Правительство просят оценить риски роста цен на товары из-за возможной отмены скидок на маркетплейсах. Депутаты Госдумы готовят обращение в кабмин с просьбой оценить возможные последствия этого решения.

Как сообщают «Известия», парламентарии называют эту тему «социально чувствительной». Называются значения вплоть до десяти процентов возможного повышения. Однако власти также напоминают, что одной из ключевых задач ФНС остается сокращение теневого сектора экономики.

Отмечается, что депутаты уже получают от граждан письма с просьбой сделать всё, чтобы скидки не отменили. Маркетплейсы становится одним из важнейших инструментов в экономике, и все больше граждан предпочитают покупать в интернете значительно дешевле, чем в магазинах.

Ранее Министерство финансов совместно с Федеральной налоговой службой разработало комплекс мер, направленных против продавцов на маркетплейсах, которые уклоняются от соблюдения налоговых требований. Среди торговых площадок все еще встречаются компании, работающие вне правового поля.