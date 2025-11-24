США ввели новые санкции против российского сектора нефтедобычи, особенно затронув «Лукойл». Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) аннулировало и продлило лицензии на международные операции компании с жесткими временными ограничениями. Подробности узнало РИА Новости.

Как сообщается, «Лукойлу» разрешили работать в проектах «Тенгизшевройл» и «Караганчак» в Казахстане, где присутствуют американские компании Chevron, Eni и Shell. Эти проекты критически важны для Казахстана, что, вероятно, обсуждалось на встрече Президента США Дональда Трампа и Касым-Жомарта Токаева, президента республики, отмечается в статье агентства.

По оценкам экспертов, новые санкции приведут к тому, что примерно 48 миллионов баррелей российской нефти не смогут достичь портов, что заставит судовладельцев искать альтернативные маршруты. Однако теневой флот оперативно адаптируется к этим изменениям.

Санкции США против РФ: мировой рынок нефти под угрозой

Подчеркивается, что США целенаправленно подрывают позиции ведущих российских нефтяных компаний, вынуждая их передавать свои активы международным инвесторам, более лояльным к политике Вашингтона. Это уменьшает влияние России на глобальных рынках и усиливает зависимость Европы от американского сырья.

В Латинской Америке США объявили зону повышенной опасности вдоль побережья Венесуэлы с 21 ноября 2024 года по 19 февраля 2025 года, создавая напряженность и готовясь к возможным военным действиям.

Москва пока что хранит молчание, полагая, что более выгодные условия достанутся тому, за кем останется последнее слово в этом конфликте, пишут авторы материала.