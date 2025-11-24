Строительство морского терминала СПГ в Польше сорвалось

Строительство терминала сжиженного газа в Гданьске приостановлено после обнаружения брака в металлических сваях, предназначенных для морского дна, сообщает интернет-портал Business Insider.pl.

Строительство терминала по приему сжиженного газа в польском Гданьске задерживается из-за того, что были заказаны некачественные металлические сваи, передает ТАСС.

Представитель инвестора проекта, польской компании Gaz-System Ивона Доминяк отметила в беседе с порталом Business Insider.pl, что недостатки якорных металлических свай были выявлены еще до их приемки.

Металлические сваи, которые должны обеспечивать закрепление конструкции на морском дне, были заказаны в Алжире. Они предназначались для закладки основы терминала и установки причала для танкеров со сжиженным газом. Работы по строительству ведет совместный консорциум польских и турецких компаний. О сроках будущей поставки или поиске новых поставщиков информации пока не поступало.

Польша планирует построить газопорт в Гданьске к 2028 году. Новый терминал сможет принимать до 6 млрд кубометров сжиженного природного газа ежегодно.