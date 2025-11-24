В ЦБ рассказали, когда инфляция может вернуться к целевым 4%

В 2026 году, после пяти лет сильного роста цен, инфляция должна вернуться к целевым 4%.

Об этом заявил заместитель председателям ЦБ РФ Алексей Заботкин, выступая на Альфа-саммите 2025: «Цифровизация в текущем макроконтексте».

«Мы в следующем году рассчитываем, что мы наконец добьемся после 4-5 лет высокой инфляции ее возвращения на низкие уровни, соответствующие нашей цели в 4%», — цитирует Заботкина ТАСС.

По его словам, это позволит с некоторой задержкой снизить ключевую процентную ставку до тех уровней, которые будут гораздо более приемлемыми по сравнению со значениями последних двух лет.

В конце октября, выступая на пленарном заседании Госдумы, глава Центробанка Эльвира Набиуллина пояснила, что значительная разница между ключевой ставкой и уровнем инфляции нужна для сдерживания инфляционных ожиданий и создания стимулов к сбережению. По ее словам, ставки в среднем должны быть выше, чтобы при таких высоких инфляционных ожиданиях люди были уверены, что их сбережения не обесценятся.