Россия предложила Индии покупать нефть с огромной скидкой

Индия может приобретать российскую нефть марки «Юралс» с дисконтом в 7 долларов за баррель относительно цен на Brent. Скидка предлагается для партий, которые будут отгружены в декабре и прибудут в январе. Это самая низкая цена за нефть марки «Юралс» за последние два года, сообщает Bloomberg.

Из-за американских санкций против «Роснефти» и «Лукойла» индийские нефтеперерабатывающие заводы прекратили закупать российскую нефть. Однако падение цен на «Юралс» изменило ситуацию. Теперь некоторые переработчики рассматривают возможность закупок у поставщиков, которые не находятся под санкциями, говорится в материале.

До введения санкций скидка на нефть марки «Юралс» составляла примерно 3 доллара. После их применения Индия нарастила импорт нефти из других регионов, включая страны Ближнего Востока. «Юралс» транспортируется из западных портов Российской Федерации.

Ранее стало известно, что американская сторона решила ввести рестрикции в отношении ряда фирм, которые занимаются посредничеством в морских перевозках. По мнению американских властей, эти компании финансируют вооруженные силы Ирана за счет продажи сырой нефти.