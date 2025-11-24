Мирный план США по Украине сказался на стоимости газа в Европе

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в понедельник опускалась ниже 350 долларов за 1 тысячу кубометров впервые с 12 июля 2024 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение с начала дня составляет около 3%.

Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах падала до 349 долларов за 1 тысячу кубометров, или 29,28 евро за 1 МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Цена газа снижается на фоне обсуждения мирного плана Вашингтона по вопросам украинского урегулирования, пишет ТАСС.

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 80%. По состоянию на 21 ноября общий объем топлива там составлял 87,4 млрд кубометров газа. По требованию Еврокомиссии (ЕК) страны Европы обязаны заполнять хранилища газом на 90% ежегодно с 1 октября по 1 декабря.

В октябре Совет Евросоюза (ЕС) утвердил запрет на транзит российского газа через ЕС в другие страны с 1 января 2026 года. Для действующих контрактов введут переходный период на два года. ЕК по итогам этого года прогнозирует снижение импорта газа из РФ в Европу на 6%.