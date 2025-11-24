В Польше оценили перспективы экономических связей Европы с РФ

Европа захочет воспользоваться преимуществами потенциального российско-американского сотрудничества.

Об этом заявил в эфире радиостанции RMF FM экс-глава МИД Польши (2018-2020) Яцек Чапутович.

"Если Россия станет партнером США, то другие европейские страны тоже захотят воспользоваться этим", - отметил он.

Как подчеркивает Чапутович, в американском предложении по урегулированию конфликта на Украине много внимания уделяется будущему партнерству США и России. По мнению экс-дипломата, Варшава психологически не готова к таким изменениям, но ей также придется вернуться к сотрудничеству с РФ.

Кроме того, Чапутович допустил, что газопровод "Северный поток - 2" может быть введен в эксплуатацию при участии американского капитала. В этом случае Польша будет вынуждена закупать газ у России, поскольку в этом будут заинтересованы США, предположил бывший глава польской дипломатии.