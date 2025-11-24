Ливия проводит первый за 18 лет аукцион по разведке нефтяных месторождений, а представители правительства, базирующегося в Триполи, посетили Вашингтон для привлечения внимания к торгам американских компаний. Об этом пишет Financial Times.

Участники делегации указывали, что поставки из африканской страны позволят заменить российскую нефть на мировом рынке и тем самым поспособствуют реализации соответствующих планов США.

«США и западные страны пытаются помешать России продавать свою нефть и энергоносители. Это может привести к дефициту на энергетическом рынке, а поставки из Ливии способны стать альтернативой», — подчеркнул член Высшего государственного совета Ливии Ибрагим Сахед.

В то же время чиновник объяснил, что страна нуждается в западных технологиях добычи нефти, а США обладают наиболее передовыми наработками в этом вопросе.

Проблемой для Триполи остается и тот фактор, что поддерживающий хорошие отношения с Москвой генерал Халифа Хафтар контролирует основные регионы, где ведется добыча нефти. Поэтому ливийские власти одновременно хотят от США помощи в объединении страны и удалении сил Хафтара из ключевых для нефтяного экспорта регионов.

Россия предложила Индии покупать нефть с огромной скидкой

Возвращение западных компаний в Ливию власти считают способом стабилизировать ситуацию в стране и получить большую поддержку. Триполи ведет переговоры с такими лидерами рынка, как Shell, BP, Chevron, TotalEnergies, Eni и Rpsol. Еще в августе был подписан контракт с Exxon на разведку месторождений природного газа у побережья Ливии.

Собеседник издания из банков, работающих с энергетическим сектором, указал, что крупнейшие энергетические компании ищут новые запасы, но также хотели бы вернуться к проверенным временем нефтяным бассейнам. Политическая нестабильность такие корпорации не слишком пугает, потому что они привыкли действовать в сложных условиях.